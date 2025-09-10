Israele, Von Der Leyen: “Vogliamo sospendere parte dell’intesa”

Il presidente della commissione europea ha annunciato di voler proporre di sospendere ogni sostegno ad Israele. In più, vi è una base d’intesa per anticipare i 6 miliardi del prestito del g7

La Von Der Leyen parla di Israele

Situazione critica a Gaza, con la presidente della commissione europea che è sembrata totalmente contrariata. Ecco le sue parole: “Ciò che sta accadendo a Gaza è inaccettabile. Ma la situazione è bloccata senza una maggioranza. Dobbiamo superare questa situazione. Non possiamo permetterci di rimanere paralizzati. Per questo proporremo di sospendere il nostro sostegno bilaterale a Israele, di interrompere tutti i pagamenti in questi settori, senza compromettere il nostro lavoro con la società civile israeliana o con Yad Vashem. Proporremo sanzioni contro i ministri estremisti e contro i coloni violenti. Proporremo anche una sospensione parziale dell’Accordo di Associazione sulle questioni commerciali”.

Poi continua: “Il mese prossimo istituiremo un Gruppo di Donatori Palestinesi, che includerà uno strumento dedicato alla ricostruzione di Gaza. Si tratterà di un’iniziativa internazionale con partner regionali, che si baserà sullo slancio della Conferenza di New York organizzata da Francia e Arabia Saudita”.

Non solo Gaza

La presidente ha anche avuto modo di parlare di altri argomenti: “Posso anche annunciare che l’Europa anticiperà 6 miliardi di euro dal prestito G7 e stipulerà un’alleanza sui droni con l’Ucraina. L’Ucraina ha l’ingegnosità. Ciò di cui ha bisogno ora è la scala industriale. E insieme possiamo fornirgliela: affinché l’Ucraina mantenga il proprio vantaggio competitivo con la Russia e l’Europa rafforzi il proprio”.

Qualche parola sui dazi e sul futuro dell’auto: “Nel rispetto della neutralità tecnologica, stiamo preparando la revisione del 2035. Milioni di europei desiderano acquistare automobili europee a prezzi accessibili. Dovremmo quindi investire anche in veicoli piccoli e convenienti. Credo che l’Europa dovrebbe avere la sua auto e-car, ecologica, economica, europea. Non possiamo lasciare che la Cina e altri conquistino questo mercato. In ogni caso, il futuro è elettrico. E l’Europa ne farà parte. Il futuro delle auto e le auto del futuro devono essere realizzati in Europa. I dazi? Sono tasse. Ma l’accordo garantisce una stabilità fondamentale nelle nostre relazioni con gli Usa in un momento di grave insicurezza globale. Ci sono due imperativi per la spinta all’indipendenza dell’Europa. Il primo è raddoppiare gli sforzi in materia di diversificazione e partenariati. L’80% del nostro commercio è con Paesi diversi dagli Stati Uniti. Quindi dobbiamo sfruttare le nuove opportunità. Il secondo è che l’Ue intervenga laddove altri si sono ritirati, come la ricerca”.