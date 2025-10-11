Nazionale italiana, Lorenzo Lucca ancora escluso: Gattuso gli ha preferito Piccoli della Fiorentina

La mancata convocazione di Lorenzo Lucca da parte del commissario tecnico Rino Gattuso ha sollevato più di un interrogativo tra tifosi e addetti ai lavori. L’attaccante del Napoli, nonostante segnali incoraggianti nelle ultime uscite stagionali, non ha trovato spazio nell’elenco dei convocati per le prossime gare della Nazionale italiana.

Gattuso ha deciso di puntare su Roberto Piccoli della Fiorentina, calciatore con un percorso molto simile a quello di Lucca in questo avvio di campionato. Entrambi, infatti, hanno disputato quasi lo stesso minutaggio in Serie A e realizzato una rete ciascuno. Una scelta, dunque, che appare più dettata da preferenze tecniche o di caratteristiche che da numeri o rendimento effettivo.

Il centravanti del Napoli, forte fisicamente e dotato di un ottimo gioco aereo, sembrava poter rappresentare un’alternativa interessante nel reparto offensivo azzurro. Tuttavia, Gattuso non sembra particolarmente affascinato dal suo profilo, preferendo un attaccante più dinamico come Piccoli, capace di integrarsi meglio nel sistema offensivo che il mister sta provando a costruire.

Nonostante l’esclusione, Lucca continuerà a lavorare con impegno sotto la guida di Antonio Conte, consapevole che solo la continuità e i gol potranno convincere anche il commissario tecnico. La stagione è lunga e, se manterrà questo spirito, le porte della Nazionale potrebbero presto riaprirsi.