Italia bloccata dalle proteste Pro Palestina: scontri alla stazione di Bologna

L’Italia si blocca, nuovamente in due settimane, per le proteste pro Palestina. A far scattare i manifestanti stavolta sono state il blocco degli attivisti della Sumud Flotilla e le posizioni del governo Meloni

Nuovi scioperi in corso

E mentre l’Italia è travolta dai primi accenni di freddo, c’è comunque chi ha voluto protestare nuovamente per la situazione in Palestina. Infatti, la situazione sembrerebbe essere peggiorata, con la nave Global Sumud Flotilla, quella degli ormai omonimi conosciuti attivisti, che è stata bloccata dal governo israeliano.

A peggiorare il tutto, inoltre, le dichiarazioni della presidente del consiglio Giorgia Meloni: “Mi sarei aspettata che i sindacati, almeno su una questione che reputavano così importante, non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme”.

Scontri in corso

Non mancano gli scontri, con varie città – Bologna su tutte – bloccate. Intanto, la presidente Meloni ha rincarato il suo discorso, dicendo: “Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina. – ha sottolineato la premier – In compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano, lo stesso popolo italiano che ancora ieri veniva ringraziato dai palestinesi per il lavoro che sta facendo”.

Poi ha continuato: “Ricordo che per esempio ieri siamo state la prima nazione ad aprire un corridoio per i ricercatori. Ricordo che siamo la nazione non islamica che ha evacuato più persone da casa per essere curate nei propri ospedali e siamo una delle prime nazioni al mondo per consegna di aiuti. Tutto questo è stato fatto con la disponibilità alle risorse del popolo italiano che affronterà nei prossimi giorni, temo, diversi disagi per una questione che mi pare c’entri poco con la vicenda palestinese e c’entri molto con le questioni italiane”.