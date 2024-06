Italia-Croazia, le formazioni: Di Lorenzo in panchina, il calciatore del Napoli è fuori condizione?

Contro la Croazia, l’Italia disputerà la sua partita più importante dell’anno. Luciano Spalletti si gioca l’Europeo e per questo, dopo la brutta figura contro la Spagna, ha intenzione di fare una rivoluzione e cambiare tutti quei calciatori che non hanno reso nella precedente partita.

Il principale indiziato a non scendere in campo è Giovanni Di Lorenzo. Il calciatore, dopo una stagione negativa con il Napoli, sta vivendo delle settimane poco tranquille per via della sua personale situazione con l’attuale club e questo sembra rivedersi in campo.

Per questo motivo Spalletti potrebbe decidere di non schierarlo, così come altri calciatori. Di Lorenzo, nella precedente partita, è sembrato fuori condizione, sia fisica che mentale.

ITALIA-CROAZIA, LE PROBABILI FORMAZIONE: SPALLETTI PRONTO AD AFFIDARSI A DARMIAN AL POSTO DI GIOVANNI DI LORENZO

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Cambiaso, Calafiori, Bastoni, Darmian, Barella, Fagioli, Chiesa, Frattesi, Pellegrini, Retegui. All. Spalletti

CROAZIA (4-3-1-2): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Majer, Petkovic, Kramaric. All. Dalic