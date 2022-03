Italia, Mancini potrebbe non far giocare Insigne. Compagnoni: “Preferito Pellegrini”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto il giornalista di SKY Maurizio Compagnoni in cui ha parlato del Napoli e della Nazionale italiana, con una scelta che potrebbe far discutere, ovvero quella di non schierare Lorenzo Insigne dal primo minuto.

“L’aria della Nazionale potrebbe fargli bene anche se non è escluso che Roberto Mancini, in vista della gara contro la Macedonia, possa preferirgli Lorenzo Pellegrini“.

“Quest’ultimo sta vivendo un grande momento di forma e potrebbe essere schierato a sinistra a scapito proprio di Insigne“.

Roberto Mancini potrebbe quindi decidere di non far giocare Insigne ed inserire al suo posto il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini. Una decisione sicuramente importante e a cui Mancini sta pensando per cercare di portare l’Italia ai prossimi Mondiali.

Compagnoni ha infine dichiarato: “Il Napoli, zitto zitto, è lì a giocarsi lo scudetto. Dista appena tre punti dal Milan capolista“.