Italia, salari sempre più bassi: -7,5% dal 2021

Da quanto emerso dal rapporto sulle Prospettive Occupazionali 2025 dell’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), sono sempre più bassi i salari in Italia.

SALARI IN DISCESA – Dal rapporto redatto dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) e presentato a Parigi, sede dell’organizzazione, appare chiara la situazione dei salari italiani:

“Nonostante un aumento relativamente consistente nell’ultimo anno, all’inizio del 2025 i salari reali erano ancora inferiori del 7,5% rispetto all’inizio del 2021, prima dell’impennata dell’inflazione che ha seguito la pandemia da Covid-19”.

Sul fronte occupazionale, i tassi di impiego tra i lavoratori più anziani in Italia sono cresciuti ben oltre la media OCSE. Nella fascia tra i 55 e i 59 anni, l’aumento è stato di 31,8 punti percentuali, a fronte del 13,7% registrato nell’area OCSE. Anche tra i 60 e i 64 anni si rileva un incremento significativo: +25,7 punti, contro il +20,1% della media OCSE. Un trend legato in larga parte all’innalzamento dell’età pensionabile stabilito per legge.

Davanti a questo risultato, a commentare tale situazione è stato Renato Brunetta, presidente del CNEL: “Il non pieno recupero del salario reale in Italia è di fatto il contraltare dei livelli record di occupazione che il Paese ha registrato, anche questi riportati nella nota dell’OCSE. Evidenze recenti suggeriscono, infatti, che le imprese italiane negli ultimi due anni abbiano preferito assumere lavoratori, piuttosto che investire in capitale, in particolare tecnologico”.

Ha poi aggiunto: ” Questo perché il capitale porta con sé un costo d’uso legato alla disponibilità di competenze sul mercato del lavoro che è molto difficile trovare. Il risultato è stato un rallentamento della produttività e dunque un faticoso recupero dei livelli salariali dopo lo shock energetico. La soluzione strutturale per uscire da questo equilibrio è destinare più risorse alla formazione, a tutti i livelli. Dalla riforma degli ITS, al potenziamento delle politiche attive di formazione dei disoccupati, alla formazione continua sul posto di lavoro. Solo così l’Italia potrà recuperare crescita, produttività e salari in maniera sostenibile, preservando i livelli occupazionali”.

IL PROBLEMA DELL’INFLAZIONE – Sempre sulla questione salari, OCSE ha spiegato: “la crescita dei salari reali dovrebbe rimanere modesta nei prossimi due anni. I salari nominali (retribuzione per dipendente) in Italia dovrebbero aumentare del 2,6% nel 2025 e del 2,2% nel 2026. Questi aumenti sono significativamente inferiori rispetto alla maggior parte degli altri paesi dell’Ocse, ma dovrebbero garantire comunque ai lavoratori italiani modesti guadagni in termini reali, dato che l’inflazione dovrebbe raggiungere il 2,2% nel 2025 e l’1,8% nel 2026″.