Italiano-Napoli, Corrado: “Già si sono dati parola”. Il Mattino: “Il mister ha accettato di allenare gli azzurri”

Vincenzo Italiano è pronto a diventare il nuovo allenatore della SSC Napoli. Durante la trasmissione Fuorigioco, è intervenuto Antonio Corrado, il quale ha rivelato che tra il presidente De Laurentiis e l’allenatore vi sarebbe già un accordo di fondo: “Da quello che mi risulta Vincenzo Italiano e Aurelio De Laurentiis si sono già dati la parola. E sapete chi andrà alla Fiorentina? Gilardino? No, a Firenze va Francesco Calzona. Ricordate queste parole“

Anche l’edizione de Il Mattino del 17 aprile scrive del Napoli e del possibile nuovo allenatore della squadra partenopea. Tanti sono i nomi che circolano in questi giorni, da Conte ad Italiano, passando per Gasperini e Pioli. In cima alla lista, sottolinea il quotidiano, c’è il mister della Fiorentina, il quale ha già accettato la destinazione campana.

“Ed eccoli, dunque, quelle che sono le operazioni più a portata di mano. Il primo della lista è Vincenzo Italiano, non solo perché lascia la Fiorentina dopo quattro anni ma anche perché era pronto già un anno fa a dire di sì a De Laurentiis”.

VINCENZO ITALIANO HA ACCETTATO IL NAPOLI, È IL PRIMO DELLA LISTA PER DIVENTARE NUOVO ALLENATORE

“Cosa che per il patron conta parecchio. Un matrimonio rinviato varie volte, perché già ai tempi dello Spezia, era stato preso in considerazione per il dopo-Gattuso. Lui, Italiano, ha detto di sì. Ed è un bel passo in avanti. Sarà lui?”.

Il quotidiano, successivamente, sottolinea come il presidente Aurelio De Laurentiis tiene comunque sott’occhio la situazione riguardante il Milan e il suo allenatore Stefano Pioli.