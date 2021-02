Italiano per il dopo Gattuso, Camicioli: “Malato di calcio, è metà tra Sarri e Conte”

Il giornalista SKY, Davide Camicioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche del possibile nuovo allenatore del Napoli, Vincenzo Italiano. Ecco i principali aspetti evidenziati ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Non si vince mai per caso. Ha portato lo Spezia in Serie A giocando contro un Frosinone che era superiore. Ad allenatori invertiti, sarebbe salito il Frosinone. Non so se sia pronto per una grande piazza come Napoli”.

“Allenare lo Spezia è una cosa, allenare una grande squadra è un’altra cosa. Allenare il Napoli è tre volte più stressante che allenare una provinciale. Nzola? Ha tutto per sfondare. Gli manca essere professionista h24“.

Vincenzo Italiano sembra essere il profilo numero uno per sostituire Rino Gattuso alla guida tecnica del Napoli una volta conclusasi l’attuale stagione.

Camicioli ha infine concluso: “Italiano è un malato di calcio, può considerarsi metà Maurizio Sarri e metà Antonio Conte“.