Iva Zanicchi, il racconto choc su suo padre “Dopo 2 secondi è morto”

Iva Zanicchi è tornata a parlare dopo aver partecipato a ‘Ballando con le stelle’ con un racconto in cui ha parlato di suo padre

Dopo qualche momento di tensione con Selvaggia Lucarelli, la cantante è tornata a stupire l’Italia. Sono tanti i messaggi del pubblico dopo la finalissima di ‘Ballando con le stelle’, dove ne è uscita come vincitrice morale del programma. Un regalo gigantesco per lei, considerando che avrebbe comunque voluto portarsi a casa la vittoria finale.

Intanto, sempre sul web, è emersa nuovamente quella storia choc su suo padre. Iva Zanicchi parlò a Domenica In con Mara Venier del momento in cui arrivò la morte per suo padre. Un momento toccante, che ricorda con commozione.

Il racconto choc

Ecco cosa aveva detto Iva Zanicchi in quella occasione: “L’ho capito molto tardi. Lui aveva tutto dentro e faceva fatica ad esporsi. Mio papà prima di morire ha voluto me vicino e a fatica mi ha chiesto un bacio sulla fronte. Io l’ho baciato e dopo due/tre secondi è spirato. Eravamo uguali, eravamo gemelli. Quando andavamo in giro mi dicevano ‘sei come tuo padre’“.

Poi continua: “Amavamo allo stesso modo mia madre. Solo più tardi ho capito che papà era speciale, ma io ero troppo mammona. Non fatelo, se vostro padre lo vedete assente e poco affettuoso, è perché magari non è capace ad aprirsi. Invece abbracciatelo“. Una storia triste e allo stesso tempo commovente, di un ricordo che nonostante sia lontano nel tempo continua a far breccia nel cuore della cantante.