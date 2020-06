Ivan Gonalez e Oriana Marzoli: notte di passione davanti alle telecamere

Ivan Gonzalez ha partecipato al programma tv spagnolo La Casa Fuerte e sta regalando ai telespettatori delle grandi emozioni e vero e proprio spettacolo. Nelle ultime ore, infatti ha consumato una notte di passione proprio davanti alle telecamere della tv.

IVAN GONZALEZ: LA SPIAZZANTE RIVELAZIONE DI ORIANA – Oriana aveva confessato a Ivan che, a causa di una notte di passione avvenuta al di fuori della casa, non aveva più avuto il ciclo mestruale. Questo aveva sconvolto Ivan che inizialmente si era allontanato dalla ragazza. Nel frattempo Yola Berrocal aveva dichiarato e predetto ad Ivan che avrebbe avuto due gemelli.

IVAN GONZALEZ: NOTTE INSIEME A ORIANA – Dopo poco però i due ragazzi sono riusciti a ricucire i rapporti in casa e si sono sempre più avvicinati. Nelle ultime ore poi hanno anche trascorso una notte di passione insieme proprio davanti alle telecamere. Quest’ultime hanno beccato i due giovani proprio in procinto di compiere l’atto sessuale in un sacco a pelo. Il giorno dopo ne hanno parlato in modo scherzoso.

Oriana ha anche spiegato quale fosse la sua posizione sessuale preferita e ha anche dato alcune dritte ad altre concorrenti della casa, svelando come fare e dando consigli vari. Un concorrente della casa l’ha anche insultata.

ORIANA MARZOLI ATTACCATA DA UN’ALTRA CONCORRENTE DELLA CASA – Fani Carbajo, altra concorrente della casa, ha appellato Oriana Marzoli come prostituta. A svelare le parole della Carbajo nei confronti di Oriana è stata l’attrice Leticia Sabater che ha dichiarato: ”L’hai chiamata prostituta e hai detto che si faceva pagare 2000 euro a notte”.

Clicca qui per vedere il video sopracitato.