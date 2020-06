Ivan Gonzalez: cicogna in arrivo? La rivelazione inaspettata di Oriana

Dopo aver fatto discutere per la sua relazione con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed alcuni presunti flirt, Ivan Gonzalez è tornato al centro del gossip. La rivelazione di Oriana Marzoli, non ha fatto altro che far impazzire il web.

COSA È SUCCESSO? – Dopo aver vestito i panni di tentatore a Temptation Island Vip, essersi seduto sul trono di Uomini e Donne e aver partecipato al GF Vip, Ivan si è lanciato in una nuova avventura. Il ragazzo è infatti tornato in Spagna, prendendo parte al reality “La Casa fuerte“, in coppia con Oriana Marzoli.

Il tutto ha avuto inizio con la lettura della mano dell’ex tronista. Yola Berrocal, un’altra concorrente del programma spagnolo, ha predetto ad Ivan che presto diventerà padre di due gemellini. Inoltre, secondo quanto detto da Yola, il ragazzo lascerà il programma da single. Il tutto non ha fatto altro che portare gli altri a scherzare, almeno fino a quando Oriana non ha sganciato la bomba.

LA SCONCERTANTE RIVELAZIONE – Senza il minimo accenno di scherzo, la ragazza ha confessato a Gonzalez: “A parte gli scherzi, non mi sono venute le mestruazioni. Te lo dico seriamente”. Questa dichiarazione ha ovviamente lasciato di stucco lo spagnolo che ha commentato: “Non puoi tenere un figlio in grembo, uscirebbe pazzo sentendo così tante urla”.

Non vi è nulla di confermato, ma neanche smentito visto che, da quanto riportato da Isa&Chia, Ivan non avrebbe negato l’aver avuto rapporti con la Marzoli. Riguardo l’ipotesi di avere un bebè con il ragazzo, Oriana ha rivelato:

“Non direi di no ad avere un figlio con Ivan. Lui è abbastanza bravo e potremmo avere un bambino piuttosto bello insieme. Vediamo come usciamo da qui”.