Ivan Gonzalez: l’annuncio del fidanzamento in tv

Ivan Gonzalez è tornato da poco a far parlare di sè. Dopo aver partecipato in Italia al Grande Fratello, precedentemente a Uomini e Donne e come tentatore a Temptation Island, il modello spagnolo non si è di certo fermato. Anzi, ha scelto di partecipare a La Casa Fuerte, programma spagnolo molto noto.

IVAN GONZALEZ: IL FIDANZAMENTO CON ORIANA – Ivan Gonzalez ha annunciato di volersi fidanzare ufficialmente con la bella Oriana e lo ha annunciato a tutti davanti a tutti in diretta da La Casa Fuerte.

I due si erano separati inizialmente poichè lei aveva dichiarato di aver avuto un ritardo, in seguito ad alcuni rapporti avuti con Ivan, poco dopo poi aveva annunciato che non le sarebbe affatto dispiaciuto avere un figlio da Ivan.

IVAN GONZALEZ E ORIANA MARZOLI: I RACCONTI DEI DETTAGLI INTIMI – I due, dopo essersi fidanzati ufficialmente hanno dichiarato di aver avuto dei rapporti intimi e lei lo ha raccontato a tutti in diretta: uno in piedi nella doccia, un altro rapporto invece a terra vicino al water. Insomma racconti di dettagli molto intimi che hanno colpito tutti.

IL PERCORSO DI IVAN IN ITALIA – Ivan qui in Italia, come ricorderete, aveva partecipato a Temptation Island e aveva scelto Sonia Pattarino. Adesso i due si sono lasciati, ma come la prenderà lei e cosa dirà sul suo percorso in Spagna, per ora tutto tace.