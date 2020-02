Ivan Gonzalez: risponde alle accuse di Sonia Pattarino

Torna nuovamente a far parlare di sé un’ex coppia di Uomini e Donne. Si tratta di quella formata da Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, ex protagonisti del noto programma di Maria De Filippi. La loro storia è giunta al capolinea dopo soli sette mesi dalla scelta, poco prima dell’entrata dello spagnolo nella casa.

LE ACCUSE DI SONIA – All’ex corteggiatrice non sono affatto sfuggite le dichiarazioni di Ivan durante il suo breve percorso al Grande Fratello Vip. L’ex tentatore aveva infatti ammesso di non essersi mai innamorato di nessuna. Inoltre, non ha mai nominato Sonia e il suo percorso a Uomini e Donne. Intervistata dal magazine del talk-show, la Pattarino ha voluto dire la sua riguardo il comportamento di Gonzalez. “Stento a credere che, in un contesto in cui sei ripreso ventiquattrore su ventiquattro e vieni spinto a parlare della tua vita, il mio nome non esce mai”, afferma la ragazza. Ha poi accusato apertamente l’ex, insinuando che il fatto di non nominarla sia una strategia. “Non parlando di me, evita di mettermi al centro dell’attenzione e del gossip, come ha sempre voluto fare, scongiurando che l’Italia sappia qualcosa di lui che so solo io”, ha concluso Sonia.

LA RISPOSTA DI IVAN – Ivan Gonzalez ha voluto dire la sua riguardo la vicenda. Il ragazzo ha voluto rivelare i motivi che l’hanno spinto a non parlarne nelle varie interviste. “Ho il numero della mia ex, quindi se ho bisogno di chiarire qualcosa o dire qualcosa lo dico pure a lei. Alzo il telefono e la chiamo perché io sono fatto così”, ha spiegato l’ex tentatore. Ha ammesso di esser rimasto male delle parole di Sonia poiché, come lui stesso afferma, si è sempre comportato da gentiluomo con lei. Nel rispondere alle accuse di Sonia riguardo al fatto che l’avrebbe fatto per entrare da single nel reality, Ivan ha rivelato un dettaglio inaspettato. Secondo la versione dell’ex tronista, sarebbe stata proprio Sonia stessa a spingerlo a partecipare al programma.

LA IG STORY DI SONIA – La Pattarino ha voluto rispondere prontamente alle parole dell’ex gieffino. Tramite le IG Stories, l’ex corteggiatrice ha voluto evidenziare come il ragazzo sia stato incoerente. “Da che pulpito arriva la predica, io rilascio le interviste ai giornali. Lui, invece, fa le stories su Instagram e non parla con me”, facendo così riferimento alle parole di Ivan nelle storie.