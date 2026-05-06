Ivana Mrazova, in dolce attesa: chi è il compagno?

Secondo le recenti indiscrezioni, Ivana Mrazova sarebbe in dolce attesa. A rivelare lo scoop è stata Deianira Marzano.

L’esperta di gossip ha ricevuto una soffiata da un utente anonimo. La vera domanda è: chi è il padre del bebè? La trentatreenne è da tempo fidanzata con un uomo estraneo al mondo dello spettacolo. Sul suo conto si sa molto poco. Ciò che è certo è che un noto imprenditore, di origini americane, residente a Los Angeles. Non a caso, da quando i due fanno coppia, la modella ceca si è trasferita lì.

L’inizio della loro relazione risale a due anni fa. I due decisero di ufficializzare il loro fidanzamento nell’2024. Al tempo, Ivana pubblicò una foto sul suo profilo, in compagnia dell’uomo.

La Mrazova si impegnò con l’imprenditore, poco dopo la fine della sua lunga relazione con Luca Onestini. L’ex tronista di “Uomini e Donne” e la modella si conobbero nella casa del “Grande Fratello Vip”. Tra i due concorrenti subito scoppiò la scintilla. Una volta usciti dal programma, la loro love story continuò per ben 4 anni. Nell’2021, arrivò l’annuncio della fine della loro relazione. La notizia sconvolse i fan e destò molte critiche.

Il modello raccontò di esser stato lasciato tramite un semplice messaggio Whatsapp. Ivana, invece, rivelò di essersi sentita sola in vari momenti del loro fidanzamento. Inaspettatamente, si rincontrarono lì dove tutto è nato. Nell’2023, davanti a tutta Italia si confrontarono al “Grande Fratello”. Molti pensarono che ci sarebbe stato un ritorno. Entrambi, invece, misero un punto alla loro storia e decisero di andare avanti. Proprio a distanza di qualche mese da quell’evento, la modella si fidanzò con l’imprenditore. Ad oggi, sembra che i due stiano per diventare genitori.