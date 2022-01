Ivana Mrazova dopo la rottura non ha più contatti con Luca Onestini

Ivana Mrazova sta lentamente tornando alla sua vita di prima dopo la burrascosa rottura con Luca Onestini. Quest’ultimo, dopo la separazione, ha cominciato una nuova avventura nel reality straniero Secret Story, vincendolo e trovando un nuovo amore al fianco di Cristina Porta.

Il primo ad annunciare la rottura fu proprio Luca: “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche”.

A gettare poi dubbi sulla vicenda fu il settimanale Chi Magazine, che riferì che l’ex tronista e la Mrazova erano in “rapporti pessimi”.

A confermare queste voci fu poi Luca a Secret Story: “Io non ho lasciato la mia fidanzata – ha raccontato nel corso del programma -. Mi ha lasciato lei. Certo che non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo così tanto tempo. Stavamo insieme da 4 anni ed è stata una storia d’amore incredibile. Perché mi ha lasciato? Dovete chiederlo a lei, io non le ho fatto nulla. Non mi ha accusato di nulla, mi ha solo detto che sono successe tante cose…”.

La modella, a queste dichiarazioni, ha scelto la via più giusta per lei: quella dell’assoluto silenzio. I fan, dunque, dovranno ancora attendere che uno dei due protagonisti si decida a parlare, se vorranno sapere di più. Oppure, come sembrerebbe ora più plausibile, si dovranno accontentare di tanti dubbi ma poche certezze.