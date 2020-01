Ivana Mrazova: lo strafalcione su Instagram

Nei giorni scorsi, Ivana Mrazova, la nota modella ceca, si è resa protagonista su Instagram di uno strafalcione linguistico. La clamorosa gaffe ha dato il via a ironici commenti e a parodie.

IL SUCCESSO ITALIANO – Ivana è divenuta nota nella televisione italiana per il suo ruolo di valletta a Sanremo nel 2012. Ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, trovando l’amore all’interno del reality. Proprio dentro la casa, infatti, la ragazza ha conosciuto Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne. La coppia non si è più lasciata, mostrandosi innamoratissima sui social. Indimenticabile è lo scherzo delle Iene fatto all’ex gieffina, in cui si è vista una Mrazova davvero gelosa. Attiva nei social, proprio su Instagram la modella si è resa protagonista di un simpatico strafalcione.

LO STRAFALCIONE SU INSTAGRAM – Negli scorsi giorni, Ivana Mrazova, nelle sue Instagram Stories ha voluto mostrare ai follower vari prodotti per il trucco. Proprio durante la descrizione di alcuni trucchi, parlando di un ombretto color “terra”, la modella ha rivelato che, a volte, lo usa sulle guance. Durante la spiegazione, l’ex gieffina, al posto di dire “zigomi”, ha detto “gomiti”. “Questo è molto bello, io lo uso spesso anche per i gomiti”, un innocente strafalcione dovuto sicuramente a una non totale padronanza della lingua italiana. Un’innocua gaffe che però ha scatenato il web, dando vita a commenti e parodie nelle varie pagine Instagram.