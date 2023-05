Ivana Mrazova, nessun ritorno di fiamma con Luca Onestini: avvistata in dolce compagnia

Nel corso della settima edizione del GF Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati a far sognare i loro fan. Il loro riavvicinamento, infatti, ha fatto subito sperare in un possibile ritorno di fiamma. Da quanto emerso negli ultimi giorni, però, sembrerebbe che la modella abbia iniziato una nuova frequentazione.

AVVISTATA IN DOLCE COMPAGNIA – Durante l’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini, a fare il loro ingresso nella casa sono stati gli ex di alcuni gieffini. A tornare nella casa più spiata d’Italia è stata la Mrazova, ex fidanzata di Onestini. I due hanno avuto modo di confrontarsi faccia a faccia, ritrovando un feeling che ha fatto sognare i fan. In tanti, infatti, hanno iniziato a ipotizzare che tra i due si fosse riacceso qualcosa.

Una volta usciti dal reality, Ivana e Luca sono stati paparazzati per le strade di Milano. Nel vederli insieme, i fan del GF Vip hanno subito pensato a un possibile ritorno di fiamma. Da quanto emerso da diverse segnalazioni, però, questo rimarrebbe un sogno dei fan. La Mrazova, infatti, sembrerebbe stia frequentando già qualcuno.

A parlare della nuova fiamma dell’ex gieffina è stato il settimanale Chi. Secondo quanto scoperto dalla rivista di Signorini, nel cuore di Ivana ci sarebbe già qualcuno. Per quanto riguarda Onestini, invece, ad attirare la sua attenzione sarebbe stata Nicole Murgia, anche lei ex gieffina di quest’ultima edizione.

“Per Ivana Mrazova nessun ritorno di fiamma con Luca Onestini (sempre più vicino a Nicole Murgia). L’ex gieffina nell’ultimo periodo è apparsa in compagnia di un imprenditore misterioso”, così si legge su Chi.