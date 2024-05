Ivana Mrazova, nuovo amore dopo Luca Onestini? Le ultime segnalazioni

Da quanto emerso nelle ultime ore, Ivana Mrazova avrebbe definitivamente voltato pagina. Dopo la lunga storia d’amore con Luca Onestini, pare che l’ex volto del GF Vip abbia nuovamente aperto il suo cuore.

NUOVO AMORE? – A distanza di tempo dalla fine della loro relazione, durata ben 4 anni, Luca e Ivana avevano avuto modo di chiarirsi. Nel corso della settima edizione del GF Vip, in cui Onestino ha preso parte, la Mrazova era stata ospite come sua ex fidanzata. Ai telespettatori non era affatto sfuggito il feeling tra i due, tanto da far pensare a un possibile ritorno di fiamma.

Sembra, però, che Ivana abbia definitivamente chiuso il capitolo “Luca Onestini”. Nella giornata di ieri, infatti, la modella ha pubblicato nelle sue IG Stories uno scatto nel quale è mano nella mano con un uomo misterioso. A sganciare il gossip è stata Deianira Marzano.

Attraverso le sue storie di Instagram, l’esperta di gossip ha ripreso la foto condivisa dall’ex volto del GF Vip, rivelando un’indiscrezione. Stando a quanto riferito alla Marzano, quello nello scatto sarebbe il nuovo fidanzato di Ivana Mrazova e che sarebbe americano.

Al momento, non si sa altro del ragazzo che avrebbe rubato il cuore. Se l’indiscrezione fosse vera, questa sarebbe la prima volta che la ragazza rende pubblica una sua relazione dopo la rottura con Onestini. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.