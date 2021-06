Ivana Mrazova parla della morte del padre, la commovente lettera

Sono trascorsi circa due mesi dalla morte del padre di Ivana Mrazova. La triste notizia è stata infatti resa nota dalla modella stessa lo scorso 12 aprile. Ha comunicato la sua tristezza tramite un lungo post divulgato poi su Instagram, nel quale era possibile leggere una lettera dedicata proprio al genitore scomparso.

Prima di questi giorni, la 28enne ceca non ha mai raccontato nulla per quanto riguarda la perdita della figura paterna. La ragazza ha ultimamente pubblicato una foto nella quale si mostra da adolescente, felice e vicina a suo padre.

LE PAROLE DI IVANA MRAZOVA DEDICATE AL PADRE SCOMPARSO – Ivana ha poi scritto sotto la foto un bellissimo pensiero rivolto al padre scomparso: “Oggi avevo voglia di chiamarti… Di sentire la tua voce, di chiederti cosa fai e soprattutto come stai. Ma purtroppo non è possibile, ti penso ogni giorno, a dire la verità quasi tutto il giorno, tutti i giorni… Mi manchi tanto.. Da quando non ci sei e come se mi mancasse una parte di me. Una parte importante, fondamentale”.

Ha poi continuato dicendo:”Una parte che ho avuto da sempre, da quando sono nata. E adesso non c’è… E fa male. Però devo dire una cosa importante, che mi fa stare molto molto molto meglio ed è il fatto che ti sento, che so che mi stai vicino e stai con me anche se non ti vedo”.

Ha poi concluso: ”Una notte il cielo era nuvoloso, non si vedeva niente, solo le nuvole e io chiedo se mi dai un segno. E appare una stella così luminosa. Oppure quando sono fuori guardo in alto e vedo una nuvola a forma di cuore e questi sono i piccoli segnali che mi mandi Tu. Poi non parliamo del fatto che ti parlo tutte le notti e ti racconto. Anche se tu sai già tutto – sai anche più di me – e questo mi fa star bene. Non vedo l’ora d’incontrarti di nuovo nei miei sogni. Ti amo”.

IL RAPPORTO DI IVANA MRAZOVA CON LUCA ONESTINI – C’erano state in passato delle ipotesi circa una presunta rottura di Ivana Mrazova con Luca Onestini. Hanno preferito inizialmente tacere sulla questione, in seguito hanno pubblicato una foto nella quale appaiono mano nella mano smentendo qualsiasi ipotesi su una separazione. Per vedere la foto di Ivana col padre clicca qui.