Ivana Mrazova, presto di nuovo in tv: ecco dove la vedremo

Ivana Mrazova tornerà presto in tv per un nuovo incarico molto divertente: ecco dove vedremo l'ex fidanzata di Luca Onestini

Ivana Mrazova, nota modella ed ex gieffina, è pronta per tornare in televisione. Nel corso delle ultime settimane, la donna era finita al centro del gossip per un ritorno di fiamma con Luca Onestini, poi smentito dallo stesso Luca durante un’intervista. Ad oggi, però, non c’è tempo per l’amore perché la bella e simpatica Ivana avrà un gran da fare con il suo nuovo progetto lavorativo.

Nuova opportunità di lavoro per Ivana

A lanciare la notizia ci hanno pensato i colleghi di The Pipol TV su Instagram: l’ex di Onestini, infatti, approderà nel nuovo programma della Gialappa’s band, Gialappa’s Show. A farle compagnia, inoltre, ci sarà anche Paola Di Benedetto, la quale da poco ha concluso la sua avventura con RTL 102.5. La nuova trasmissione approderà su Tv8 e Sky dal 21 maggio 2023 e sarà tutta da ridere.

La notizia ha fatto sin da subito il giro del web e i fan della Mrazova hanno gradito molto questo suo nuovo progetto lavorativo. “La gialappa’s ed Ivana assieme = connubio perfetto grosse sane risate” scrivono sui social alcuni utenti.

Per ora, sembra che la scelta di unire Ivana e Paola sia stata gradita dai futuri telespettatori. Non ci resta, dunque, che attendere la notizia ufficiale e ulteriori dettagli sul programma.

Finita con Luca Onestini

Come anticipato a inizio articolo, settimane fa Ivana è finita al centro del gossip per un ritorno di fiamma con Luca. Tuttavia, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, la bella modella sarebbe impegnata con un misterioso imprenditore.