Ivana Mrazova, rompe il silenzio: le prime parole dopo la perdita del padre

Dopo dieci giorni dalla perdita del padre e dall’annuncio fatto su Instagram, Ivana Mrazova ha deciso di rompere il silenzio. L’ex gieffina ha voluto tornare sui social, volendo spendere delle parole di ringraziamento verso i follower.

IL RITORNO SUI SOCIAL – Attualmente in Repubblica Ceca per stare accanto alla sua famiglia, Ivana ha deciso di tornare nuovamente sul web. Tramite alcune IG Stories, la Mrazova ha voluto rompere il silenzio per ringraziare i fan.

Nonostante abbia deciso di prendersi una pausa, la modella ha comunque ricevuto tantissimo sostegno e affetto dai vari utenti che la seguono. Proprio per questo, la ragazza ha voluto dedicare dei ringraziamenti:

“Ciao ragazzi spero stiate bene, vi voglio ancora ringraziare per tutti i messaggi e le belle parole che mi avete mandato in questo periodo e per l’amore che mi avete trasmesso”.

Sebbene la ragazza stia attraversando un duro e doloroso periodo, il gossip continua a metterla indirettamente al centro dell’attenzione. Non mancano le segnalazioni e i rumors su Luca Onestini, il suo fidanzato. Nonostante le voci che li vedono sempre più distanti, Ivana e l’ex tronista si mostrano sempre più innamorati e uniti. I due, infatti, faranno parte anche di un videoclip.