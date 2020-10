Jake Gyllenhaal nella serie “The Son” di Denis Villeneuve per HBO

Jake Gyllenhaal sarà il protagonista e produttore esecutivo della miniserie The Son, adattamento televisivo del romanzo di Jo Nesbo.

La serie andrà in onda su HBO.

Denis Villeneuve dirigerà gli episodi del progetto.

Jake Gyllenhaal e Villeneuve hanno collaborato ai film del 2013 Prisoners ed Enemy.

Lenore Zion sarà una degli sceneggiatori, produttori esecutivi e co-showrunner.

I creatori di Westworld, Jonathan Nolan e Lisa Joy, figurano tra i produttori esecutivi e co-showrunner attraverso Kilter Films. David Litvak, Gary Michael Walters, Michael Litvak e Svetlana Metkina costituiscono gli altri produttori esecutivi insieme a Jo Nesbo e Niclas Salomonsson.

Si tratta di una produzione in collaborazione tra Nine Stories Productions, Kilter Films e Bold Films insieme a Warner Bros. Television.

The Son segna il primo grande ruolo televisivo della carriera di Jake Gyllenhaal, conosciuto principalmente per i suoi numerosi film di prestigio.

Francesca Orsi, vice presidente esecutivo della programmazione di HBO, ha rivelato a Variety di essere entusiasta di questo progetto:

“Jonah e Lisa sono una formidabile forza creativa. Siamo entusiasti di poter lavorare di nuovo con loro, insieme alla brillante Lenore, per adattare il romanzo di Jo Nesbo. Denis [Villeneuve] è un maestro nel tessere relazioni visivamente squisite ed uniche. Jake [Gyllenhaal] è un attore e produttore dotato il cui lavoro spesso attraversa un territorio provocatorio ed avvincente e, naturalmente, lui e Denis hanno collaborato in modo brillante in passato. Non vediamo l’ora di scoprire come questa potente squadra affronterà questo progetto eccezionale.”

The Son viene descritta come una storia di vendetta ambientata nella brutale gerarchia della corruzione di Oslo.

Recentemente l’attore ha recitato nelle pellicole Velvet Buzzsaw e Spider-Man: Far From Home. Inoltre ha prodotto Le strade del male, uscito da poco sulla piattaforma streaming Netflix.