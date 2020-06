Jane Fonda: “è ora che i bianchi riconoscano il proprio privilegio”

Jane Fonda è stata intervistata dalla CNN a proposito delle proteste negli Stati Uniti, scaturite dopo la morte di George Floyd.

La Fonda, oltre alla sua lunga carriera come attrice, vanta decenni di attivismo per cause sociali e ambientali.

L’attrice si è schierata a favore del movimento Black Lives Matter, invitando le persone bianche ad informarsi e aggiungersi alla lotta.

“Il nostro essere bianchi ci conferisce un privilegio intrinseco. Anche i più poveri tra di noi hanno comunque il privilegio di essere bianchi in una società razzista. Dobbiamo riconoscerlo e capire cos’è che permette al razzismo di esistere ancora. Quali siano le politiche che tengono saldo questo sistema. Per esempio l’accesso ai mutui e altre cose che rendono davvero difficile la scalata alle persone nere. Bisogna cambiare queste politiche. I bianchi devono capire come siamo arrivati a questo punto e iniziare a riflettere sulle proprie attitudini per portare il cambiamento.”

"Because we're white, we have had privilege. Even the poorest of us have had privilege. We need to recognize that, and we have to understand what it is that keeps racism in place: the policies, redlining, banking policies, mortgage policies." — @JaneFonda pic.twitter.com/HcQmihaF3v

— Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) June 1, 2020