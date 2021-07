Jane Levy ritiene ingiusta la cancellazione di “Zoey’s Extraordinary Playlist”

Jane Levy è un’attrice statunitense principalmente conosciuta per i suoi ruoli televisivi nelle serie comedy Suburgatory e Zoey’s Extraordinary Playlist. Invece, sul grande schermo, l’attrice ha prediletto l’ambientazione horror, recitando in film quali Evil Dead e Don’t Breathe.

Recentemente proprio Zoey’s Extraordinary Playlist, serie che la vedeva protagonista, è stata cancellata dopo due stagioni. La serie è una commedia musicale incentrata su Zoey, una ragazza che dopo una risonanza magnetica sviluppa abilità psichiche. Infatti, da quella visita, Zoey inizia a vedere i pensieri più intimi delle persone attorno a lei, sotto forma di canzoni pop.

La conferma della cancellazione di Zoey’s Extraordinary Playlist arriva da NBC.

La serie, creata da Austin Winsberg appositamente per il network NBC, non si sposterà nemmeno sulla loro piattaforma streaming, Peacock.

Jane Levy è stata intervistata da Vanity Fair in merito e non ha nascosto il suo disappunto e stupore per la decisione:

“Mi dispiace ma non posso non dirlo. Vedo la line-up di NBC ed è tutta composta da serie crime. Il nostro show parlava d’amore. è davvero un peccato non mandarlo più in onda. Mi sembra la scelta sbagliata. Quando abbiamo finito di girare la seconda stagione, ho messo tutte le mie cose in un deposito in Canada, dove giriamo, convinta che mi sarebbero servite. Non mi aspettavo una cancellazione. Sembrava che andasse tutto nel verso giusto e invece…”.

Infine, nonostante la tristezza per la fine della serie Jane Levy ha dichiarato di essere comunque grata per l’opportunità di aver partecipato al progetto:

“Sinceramente, quello che sento per questo progetto è solo gratitudine. Sento di essere riuscita a fare tutto quello che volevo in questo show. Se questa è la fine, non ho nessun rimpianto. Ci ho messo tutta me stessa e così hanno fatto tutti gli altri che hanno lavorato alla serie”.

Nel cast vi erano anche gli attori Alex Newell, Skylar Astin, John Clarence Stewart, Peter Gallagher e Lauren Graham.