Jannick Sinner, conto in banca da capogiro: 21,2 milioni di euro nel 2024

Jannik Sinner, giovane stella del tennis italiano, ha avuto una stagione 2024 straordinaria, non solo conquistando il primo posto nel ranking mondiale, ma anche salendo in cima alla classifica dei tennisti più pagati dell’anno, con un guadagno di 21,2 milioni di euro.

I suoi successi, come la vittoria alle ATP Finals di Torino (4,6 milioni di euro) e il trionfo al Six Kings Slam in Arabia Saudita (6 milioni di dollari), hanno consolidato la sua posizione tra i tennisti più ricchi, nonostante una squalifica parziale che gli ha fatto perdere circa 300.000 euro.

A soli 23 anni, Sinner ha guadagnato 33,9 milioni di dollari in carriera, entrando nella top 10 storica per montepremi. La sua crescita continua grazie anche alla partecipazione alla Coppa Davis, con altri guadagni in vista.

Oltre ai premi in denaro, Sinner ha costruito una solida carriera da testimonial, firmando contratti con brand prestigiosi come Nike, Rolex e Gucci. Recentemente, Nike ha rinnovato il suo contratto per altri dieci anni, garantendogli 150 milioni di euro. In totale, guadagna circa 20 milioni di euro all’anno dai suoi sponsor.

Anche fuori dal campo, Sinner pensa al futuro: ha trasferito la sua residenza fiscale a Montecarlo e ha avviato un gruppo imprenditoriale, con investimenti in immobili e attività finanziarie. Nel 2023 ha acquisito una società immobiliare a Milano, con uffici nel centro città dal valore di 3,6 milioni di euro. Con una carriera in ascesa e una visione imprenditoriale a lungo termine, Sinner è destinato a un futuro luminoso, dentro e fuori dal campo.