Jasmine Carrisi, sul GF Vip: “Parteciperò quando…”

Sebbene il GF Vip abbia chiuso i battenti da poco, si sta già iniziando a parlare della prossima edizione. Tra i volti che il pubblico vorrebbe vedere c’è quello di Jasmine Carrisi, molto nota sui social.

“Parteciperò al reality quando…” – Come rivelato già tempo fa, nel 2021 Alfonso Signorini propose sia a Jasmine che al padre di Al Bano Carrisi di entrare a far parte del cast della sesta edizione del reality. Ne aveva parlato il cantante, ammettendo che sia lui che la figlia avevano rifiutato questa proposta. Per Jasmine, però, questa non è stata l’unica proposta.

La ragazza ha rifiutato di prendere parte all’Isola dei Famosi, sebbene l’esperienza in Honduras l’avesse incuriosita: “A dire il vero sono un po’ indecisa. Perché mi affascina e da una parte mi piacerebbe farlo. Però non mi piace togliere del tempo al lavorare nella musica e questa cosa quindi mi blocca“.

È quindi un no categorico per la Carrisi? In realtà, in una recente intervista a Nuovo, Jasmine Carrisi ha ammesso che le piacerebbe prendere parte ad un reality. Nonostante questa curiosità in ambito televisivo, per la ragazza la musica resta la sua attuale priorità:

“Se è un’esperienza che mi incuriosisce oppure no? Sì, ma vi prenderò parte quando avrò una carriera consolidata, come ha fatto papà con i reality. Oggi comunque la mia priorità resta la musica.

Accanto a me ho anche mia madre. Mi dà consigli sia per la carriera musicale sia per quella televisiva, è quasi come se fosse la mia manager. Chi meglio di lei può darmi le indicazioni più giuste per questo settore?!

Essere figlia di un famoso artista ha i suoi pro e i contro. Mi ha permesso di fare molte cose. Ovviamente però c’è anche l’altro lato della medaglia perché su di me ci sono stati pregiudizi e cattiverie. Ma io mi concentro da sempre sugli aspetti positivi, consapevole che il cognome che porto mi ha aiutata. Questo non posso mica negarlo”.