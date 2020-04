Javier Rojas: cos’è successo con Talisa Ravagnani?

Javier Rojas, il vincitore della categoria ballo dell’ultima edizione di Amici, si è lasciato andare in una recente intervista. Ha parlato del suo percorso all’interno del talent e ha finalmente svelato cos’è successo tra lui e Talisa Ravagnani.

LA SUA STORIA CON TALISA – I fan del programma non hanno potuto fare a meno di sognare con Rojas e Talisa. Prima dell’inizio del serale, il ballerino ha deciso di mettere un punto alla storia con la videomaker e fotografa francese Solveig. Ha poi mostrato un interesse verso la ballerina, un sentimento largamente ricambiato.

Inaspettato, poi, è stato il bacio scattato tra i due all’eliminazione della Ravagnani. A pochi giorni dall’attesa finale, però, Rojas aveva chiesto alla produzione di poter parlare con l’ex, scatenando così la rabbia di Gaia e Giulia. Dopo la fine del programma non si è saputo più nulla tra i due, lasciando così impazienti e incuriositi i fan.

COS’È SUCCESSO TRA I DUE? – In un’intervista a MondoTv 24, Javier ha voluto fare chiarezza riguardo la sua storia con Talisa. Stando a quanto dichiarato dal ballerino cubano, i due ancora non si sono visti a causa della quarantena, ma tra di loro c’è sempre stata una grande amicizia, oltre che un bel sentimento. Riguardo una possibile love story con la ballerina, Rojas ha dichiarato: “Dobbiamo vederci…anche capire i piani di vita di Talisa. Dentro la casetta non è una relazione normale”.

IL SUO PERCORSO AD AMICI – Non si può certo negare che il percorso di Javer sia stato parecchio turbolente. Un carattere particolare, testa calda, ma che il ragazzo ha imparato a controllare proprio dentro la scuola più nota di Canale 5. Inevitabilmente, non si è potuto non parlare dell’episodio che ha visto il cubano insultare Amici stesso. Riguardo a quell’evento, il ragazzo ha voluto rivelare le parole che la maestra Alessandra Celentano gli ha rivolto: “Mi disse: ‘Se vuoi stare qui è così’. Nicolai è stato un esempio di come non dovevo essere”.