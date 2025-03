Jay Idzes, il talento del Venezia che fa gola alle big: Inter e Napoli sulle sue tracce

Tra i nomi più attenzionati da varie squadre in vista della prossima sessione di calciomercato c’è quello di Jay Idzes, difensore centrale indonesiano del Venezia. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, diversi top club italiani hanno messo gli occhi sul classe 2000, autore di una stagione solida l’anno scorso in Serie B con la maglia dei lagunari e che si sta confermando anche nella massima categoria quest’anno in particolare nell’ultima partita contro il Napoli in cui ha perfettamente neutralizzato Romelu Lukaku.

Tra le società più interessate c’è l’Inter, che avrebbe inviato uno scout al Gewiss Stadium due settimane fa per assistere alla tra Atalanta e Venezia, con l’obiettivo di monitorare da vicino le prestazioni del giocatore. Ma i nerazzurri non sono gli unici ad aver acceso i riflettori su Idzes: anche Atalanta, Napoli e Milan hanno seguito con attenzione il difensore negli ultimi mesi, segno che il suo talento non è passato inosservato tra i club di Serie A.

Cresciuto calcisticamente nei Paesi Bassi, Idzes ha scelto di rappresentare la nazionale indonesiana e si sta mettendo in luce per la sua duttilità tattica e la capacità di impostare il gioco dalla difesa. Alto 1,90 m, abbina una buona struttura fisica a un’ottima lettura delle situazioni difensive, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per il futuro.

Con il Venezia in lotta per la salvezza in Serie A, il destino di Idzes potrebbe dipendere anche dal cammino della squadra in questa stagione. Se i lagunari dovessero centrare l’obiettivo della salvezza nella massima serie, potrebbero cercare di trattenere il loro gioiello almeno per un altro anno. In caso contrario, le sirene delle big potrebbero suonare con maggiore insistenza e aprire la strada a un trasferimento in un top club italiano.

Il mercato è ancora lontano dall’apertura ufficiale, ma l’attenzione su Jay Idzes è già alta. Le prossime settimane saranno decisive per capire se uno dei talenti emergenti farà presto il salto in una big.