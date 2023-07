Jazz:Re:Found Festival 2023 – dal 31 agosto al 3 Settembre il boutique festival del Monferrato

La quindicesima edizione del Jazz:Re:Found Festival si terrà a Cella Monte/Monferrato Unesco dal 31 Agosto al 3 Settembre.

Sono passati ormai quindici anni dal momento in cui Yukimi Nagano ha intonato le prime note di Twice con Little Dragon, inaugurando la fantastica avventura di Jazz:Re:Found nel piazzale Montefibre di Vercelli. Un’avventura che, da quell’inizio, si è consolidata a Vercelli, è approdata a Torino per misurarsi con una dimensione più ampia e ha infine trovato la propria “casa” ideale a Cella Monte, tra le colline del Monferrato: quindici edizioni, quindici giri intorno al sole fatti di passione, empatia e condivisione.

Più che un festival oggi JZ:RF è diventato a tutti gli effetti un brand, un nome, una voce, uno slogan, un segno distintivo e identificativo che ispira e suggestiona una community coesa dai grandi valori e aspirazioni.

JZ:RF è un’esperienza prima di essere un prodotto, una piattaforma di eccellenze con alle spalle una storia e una reputazione straordinaria, la coerenza, l’integrità e la sfrontatezza di un progetto di nicchia diventato pop, il visionario che diventa rituale, l’esclusivo che diventa inclusivo.

È sempre più vicina la quindicesima edizione di Jazz:Re:Found: a meno di due mesi dall’appuntamento a Cella Monte, in Monferrato, il boutique festival rivela l’ultimo sorprendente blocco di nomi in cartellone, dopo i primi due annunci – a marzo e a fine maggio – e la notizia della partecipazione di FKJ data in occasione della Festa della Musica. Novità non solo nella line up ma anche nell’esperienza del Festival, che quest’anno si allarga ai comuni di Sala Monferrato e Rosignano, con un programma di eventi, e che vede reintrodotte le navette da Milano anche per soddisfare la seconda area camping in fase di allestimento, per dare la possibilità a un numero ancora maggiore di persone di trattenersi per l’intero weekend (i dettagli saranno comunicati attraverso i canali web e social di Jazz:Re:Found).

Due nomi in particolare spiccano tra gli artisti aggiunti alla già ricca line up. Da un lato Nils Frahm, tra i più seguiti pianisti contemporanei, capace di combinare dal vivo pianoforte verticale, il coda, Rhodes e sintetizzatori e di dare vita a un approccio assolutamente non convenzionale, come dimostrano i suoi tour mondiali da tutto esaurito. Dall’altro i Nu Genea, che tornano a Cella Monte dopo i sold out e il successo radiofonico del 2022 con l’ultimo album “Bar Mediterraneo”, nell’esplosiva formula con Live Band e ospiti speciali.

Ricca e variegata la lista di nomi che si aggiunge alla line up insieme ai due “main”: dal consueto showcase dell’etichetta di base a Berlino Jazz-O-Tech, che quest’anno porta in Monferrato Warren Walker “First Name Basis” e Studnitzky feat. Tim Serhan e che conferma Mattia Prete, tra i nomi di punta della label, a Lakuti, collezionista e selector sudafricana fondatrice della Uzuri Recordings e resident del Panorama Bar; dalla violoncellista polacca Dobrawa Czocher, già collaboratrice di Hania Rani e Julian Zyklus in una curatela affidata a Federico Albanese, all’inossidabile duo della consolle Gino Grasso e Luca Trevisi aka LTJ Xperience, passando per il dj e producer Goedi e per il pianoforte di Luigi Ranghino, fino a una lunga schiera di selectors tra ospiti internazionali e talenti della scuderia Jazz:Re:Found: Dave Moloney; Frawl; Luca Barcellona; Ma Nu!; Andrea Passenger; Angie BacktoMono; Cristian Bevilacqua; Markio; Il Flaco Scivola; Franco CLH.

È quindi definita la line up completa della quindicesima edizione di Jazz:Re:Found: FKJ, Nils Frahm, Nu Genea Live Band, Ben UFO, Dardust, Elise Trouw, Gilles Peterson, Louie Vega, Mr. Scruff, The Comet is Coming; Echt!, Lakuti, Lefto Early Bird, Khalab, Dingwalls presents Patrick Forge, Janine Neye, Masumi Endo & Iona Layland; Straight No Chaser presents Paul Bradshaw, Nicola Conte, Franco D’Andrea, Roberta Cutolo, Vittorio Barabino; Dobrawa Czocher, Julian Zyklus, Federico Albanese, Gino Grasso, Handson Family, Kau, Kety Fusco, Lander & Adriaan, Luca Trevisi aka LTJ Xperience, Turbojazz Live Band, Zohar, Jazz-O-Tech presents Warren Walker “First Name Basis”, Studnitzky feat Tim Serhan, Mattia Prete, Andrea Passenger, Angie Backtomono, Cristian Bevilacqua, Dave Moloney, Dimitra Zina, Franco CLH, Frawl, Goedi, Il Flaco Scivola, Luca Barcellona, Luigi Ranghino, Ma Nu!, Markio, Radio Banda Larga x RBL Stage, Wax Up!.

Il Festival Jazz:Re:Found è realizzato grazie al prezioso contributo dell’amministrazione comunale di Cella Monte, oltre ai diversi partner istituzionali coinvolti nella progettazione e nel supporto dell’iniziativa, come Fondazione CRA, Fondazione CRT, Regione Piemonte e Compagnia di Sanpaolo.

Fondamentale è inoltre il sostegno dalle partnership e sponsorship consolidate durante questi anni, in particolare l’azienda Bonzano Vini / Castello di Uviglie, main sponsor dal 2022, che ha dato il via al coinvolgimento dei più virtuosi player territoriali, come Gran Monferrato, Bazzi Insurance e Angelo Minetti. Inoltre anche Molinari, Nastro Azzurro, Ginuensis e Qobuz che hanno deciso di dare continuità al rapporto attivato già dalle precedenti edizioni.

Prevendite qui