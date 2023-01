Jeff Bezos è probabilmente uno degli uomini più ricchi del pianeta grazie ad Amazon, azienda fondata da lui stesso. Il suo patrimonio gli permette di possedere uno yacht incredibile e dal valore stratosferico. Ecco quanto vale il gioiellino utilizzato dall’imprenditore.

Chi è Jeff Bezos?

Vi è mai capitato di acquistare un prodotto su Amazon? Siamo certi che tra i nostri lettori sia presente almeno qualcuno che abbia risposto affermativamente a questa domanda. Jeff Bezos è il fondatore di questa grande azienda di commercio elettronico statunitense che in poco tempo è diventata un vero colosso.

L’imprenditore l’ha fondata nel 1994 ma inizialmente era stata concepita come libreria virtuale. Non solo, Bezos nel 2013 ha anche acquistato The Washington Post per 250 milioni di dollari. Grazie alle sue capacità e segreti per avere successo, l’imprenditore è diventato uno dei più famosi al mondo nonché uno dei più ricchi.

Lo yacht di Jeff Bezos: cifre da capogiro

L’imprenditore possiede uno yacht super lussuoso, forse il più lussuoso del mondo. L’imbarcazione porta il nome di Koru che deriva dalla parola Maori “nuovi inizi”. Lo yacht vanta una impressionante lunghezza di 127 metri ed è stato progettato sulla base de La Perla Nera, un’altra nave dell’imprenditore.

Ma quanto vale questo gigante del mare? Lo yacht di Bezos vale circa 500 milioni di dollari, una cifra da capogiro ed è destinata a diventare la barca a vela più grande del mondo.