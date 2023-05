Jennifer Lopez, aria di crisi tra lei e Ben Affleck? L’ennesimo video di una loro lite

Continuano a farsi sempre più insistenti le voci che vedono in crisi il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. A dimostrazione di ciò sarebbero i video divenuto virali nei giorni scorsi, quest’ultimi mostrerebbero i due attori interni a litigare animatamente.

MATRIMONIO IN BILICO? – Solo pochi giorni fa è stato reso noto un breve filmato che vede Affleck far entrare la moglie in macchina per poi chiuderle la portiera in faccia. Un gesto per nulla galante e carino, che ha fatto subito pensare che tra i due fosse successo qualcosa.

Ad alimentare i recenti rumors è stato un secondo video, questo reso noto dal Daily Mail e che mostrerebbe i due intenti in un’animata discussione. Nel dettaglio si vede i due divi hollywoodiani in macchina, fermi ad un semaforo rosso. Durante la sosta si vede Ben Affleck parlare animatamente, urlando e agitando le braccia. Dal canto suo, Jennifer Lopez fulmina con lo sguardo il marito.

Che tra i due attori sia in corso una profonda crisi? Potrebbe essere realmente così, come, invece, si sia trattato di un semplice screzio che può capitare ad ogni coppia. Attualmente, però, non sono iniziate a circolare ulteriori indiscrezioni sui due protagonisti del gossip.

È difficile pensare che il matrimonio tra Affleck e la Lopez sia in crisi, soprattutto dopo la recente intervista dell’attore. Ospite a Che tempo che fa per l’uscita del film Air, Ben ha speso delle bellissime parole per la moglie.