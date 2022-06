Jennifer Lopez, convolata a nozze con Ben Affleck: matrimonio segreto

Lasciando tutti a bocca aperta, Jennifer Lopez e Ben Affleck avrebbero deciso di convolare a nozze in segreto.Da quanto è trapelato di recente, rimangono ancora sconosciuti i nomi degli invitati.

MATRIMONIO SEGRETO – Secondo quanto emerso dai magazine di Hollywood, Jennifer e Ben avrebbero deciso di sposarsi prima del previsto. Senza far saper nulla a nessuno, i due innamorati si sarebbero giurati amore eterno davanti a pochi e selezionati invitati.

Sempre da quanto emerso dal gossip americano, le nozze si sarebbero celebrare a all’hotel Ritz-Reynolds, situato a Lake Oconee, in Georgia. Per quanto riguarda gli invitati, non si sa nulla sulle loro identità. Sembrerebbe, infatti, che la coppia avrebbe fatto firmare un rigidissimo accordo di riservatezza affinché la notizia non venisse divulgata in alcun modo.

Nonostante non si ancora trapelato alcun nome, si ipotizza che Marc Anthony, l’ex marito di Jennifer Lopez, abbia assistito al matrimonio. Sposati dal 2004 al 2014, l’uomo e la cantante sono rimasti in ottimi rapporti e hanno due figli, i gemelli Emme e Maximilian.

Al momento, però, le nozze segrete sono un semplice rumors. La notizia, infatti, non è stata ancora smentita o confermata da parte di Jennifer Lopez e Affleck. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.