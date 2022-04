Jennifer Lopez, convolerà a nozze con Ben Affleck: quanto costa il suo anello di fidanzamento?

Con il loro improvviso ritorno di fiamma, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati a far sognare i loro fan. Dopo quasi vent’anni dalla loro brusca rottura, le due star internazionali sono pronti a fare il grande passo: le nozze. Quanto costa l’anello di fidanzamento che recentemente l’artista ha mostrato sui social?

QUANTO COSTA L’ANELLO? – Già una volta l’attore si è inginocchiato alla cantante, chiedendo la sua mano. Correva l’anno 2004, ma i due hanno poi deciso di prendere due strade totalmente differenti. Il loro amore, però, non si è mai spento e i due innamorati hanno deciso di darsi una seconda possibilità.

Nel suo profilo di Instagram, la cantante ha voluto non solo raccontare come è avvenuta la romantica proposta di matrimonio, ma ha deciso di mostrare l’anello di fidanzamento. Al contrario di quanto accaduto in passato, questa volta il compagno ha optato per una pietra alquanto particolare e costosa.

Affleck ha infatti deciso di regalare alla popstar un anello con protagonista un diamante verde. Si tratta di una rarissima varietà della pietra preziosa, il cui colore è dovuto all’esposizione delle radiazioni nelle viscere della terra. A differenza degli altri tipi di diamanti, quello della Lopez è di notevoli dimensioni: 8,5 carati.

Montato su una fascia con due diamanti al lato, stando a quanto emerso dalle riviste di gossip, il prezzo del gioiello oscilla tra i 5 ai 10 milioni di dollari, che in euro sarebbero 9 milioni e duecentomila euro circa.