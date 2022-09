Jennifer Lopez, crisi con Ben Affleck? Lei avrebbe alcuni timori

Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero già in crisi dopo solo alcuni mesi dal matrimonio: a rivelarlo una fonte molto vicina alla coppia. I due si sono sposati a Las Vegas in gran segreto due mesi fa per poi organizzare una grande festa in Georgia un mese dopo.

Crisi nell’aria? La cantante sarebbe spaventata

Una fonte vicino alla coppia ha rivelato che i due sarebbero in crisi a causa di continui litigi. Insomma, un momento complesso per i due e soprattutto per la cantante, la quale sarebbe molto preoccupata da questa situazione. Alla base di questa crisi ci sarebbe il comportamento di Ben Affleck, come riporta Heatworld:

“Ora che tutta l’eccitazione dei matrimoni e della luna di miele è finita Jen è terrorizzata dal fatto che Ben possa annoiarsi molto facilmente della vita matrimoniale. Sente una pressione enorme sulla sua vita privata, non vuole un altro divorzio e sta facendo di tutto per resistere. Sta cercando sempre cose fresche ed eccitanti per tenere vivo il rapporto. Non vuole divorziare, teme il giudizio della gente.

Jen non vuole soffocare Ben, ma sa che non dovrebbe essere lei a fare tutto il lavoro. Ben ha dei problemi ben noti quando si tratta di feste e giochi d’azzardo, e lei teme che torni ai suoi vecchi modi”.

Pare quindi che la cantante abbia il timore di rivivere la sua storia passata con l’uomo. Cosa accadrà? Non ci resta che scoprirlo nelle prossime settimane.