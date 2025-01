Jennifer Lopez e Ben Affleck: la fine di un amore ritrovato

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno deciso di separarsi nuovamente. Dopo tre anni di matrimonio, atteso per vent’anni, i due attori hanno ufficializzato la loro rottura. La coppia, che aveva iniziato la sua relazione nel 2002 per poi allontanarsi e ritrovarsi nel 2021, ha suscitato l’interesse del mondo del gossip con questa separazione definitiva.

Accordo di separazione

Secondo il tabloid americano TMZ, i termini del divorzio sono ormai chiari: ciascuno terrà per sé i guadagni accumulati durante i due anni di matrimonio. Tra i beni oggetto di discussione figura una lussuosa villa a Los Angeles, acquistata insieme per 61 milioni di dollari, che sarà messa in vendita.

Ben Affleck conserverà tutti i proventi derivanti dalla sua casa di produzione, mentre Jennifer Lopez manterrà i ricavi di film come Atlas e del suo album This Is Me… Now. Non si è fatto cenno a eventuali alimenti. Il 20 febbraio sarà la data in cui il divorzio diventerà ufficiale. Da quel momento, Jennifer Lopez tornerà al suo nome completo, Jennifer Lynn Lopez.

Una seconda chance che non ha funzionato

Dopo vent’anni di distanza, Jennifer Lopez e Ben Affleck avevano deciso di dare al loro amore una nuova opportunità. Nel 2021, la coppia aveva ripreso a frequentarsi, riscoprendo il sentimento che li univa e arrivando al matrimonio nel luglio del 2022. Nei mesi successivi, si erano mostrati al pubblico felici e complici, alimentando la speranza di una storia d’amore duratura.

Cosa è andato storto?

Negli ultimi mesi, però, la relazione ha iniziato a vacillare. Sebbene le motivazioni esatte restino un mistero, Jennifer Lopez ha rilasciato dichiarazioni che lasciano intuire una crescente insoddisfazione personale. Lopez ha anche espresso un senso di sollievo nel tornare single, suggerendo che la separazione potrebbe rappresentare per lei l’inizio di un nuovo capitolo.