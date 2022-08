Jennifer Lopez, l’ex marito sul nuovo matrimonio con Ben Affleck: “Sono convinto che non durerà”

Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno vivendo un ritorno di fiamma molto importante, talmente importante da essere finalmente convolati a nozze. Attualmente si trovano in luna di miele e mentre si divertono un’ombra del passato di Jen ha fatto irruzione nella sua vita. Stiamo parlando dell’ex marito, vediamo cosa ha detto.

Ritorno dal passato

Ojani Noa è stato il marito di JLo per un anno, per l’esattezza dal 1997 al 1998. A quei tempi lei era già famosa come attrice e lui faceva lo chef in un noto ristorante cubano. Il loro è stato un amore molto passionale ma relativamente corto, per questo in tanti probabilmente non sanno nemmeno chi possa essere quest’uomo.

Eppure, come un fulmine a ciel sereno, ecco ricomparire nella vita della cantante latina il primo marito. Intervistato dal Daily Mail per commentare la relazione di Jennifer, l’uomo è convinto che tra i due non funzionerà mai e ha spiegato il motivo.

“Se lei non fosse diventata famosa staremmo ancora insieme, in molti hanno ostacolato la nostra relazione. […] Auguro a lei e a Ben il meglio, ma non sono convinto che durerà. Jen adora essere innamorata, ma è stata fidanzata sei volte. Ben è il marito numero quattro, io ero il numero uno e mi aveva detto che ero l’amore della sua vita.

Penso che si sposerà almeno sette o otto volte, è una persona sempre proiettata in avanti nella vita professionale e in quella privata. Per molti anni dopo la nostra storia mi sono sentito scottato, ferito. Penso che se lei non avesse avuto intorno tutte quelle persone probabilmente staremmo ancora insieme” ha detto Ojani Noa, evidentemente ancora scottato.