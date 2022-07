Jennifer Lopez, nozze in segreto con Ben Affleck: la notizia lanciata da TMZ

Jennifer Lopez avrebbe sposato in segreto a Las Vegas il suo compagno Ben Affleck: la notizia è stata lanciata da TMZ

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in grande segreto, a riportare la notizia la nota testata americana TMZ. Inizia così un nuovo capitolo della vita della cantante e dell’attore, i quali sono tornati insieme dopo un clamoroso ritorno di fiamma.

Le nozze di Jennifer Lopez e la proposta di matrimonio arrivata ad aprile

La proposta di matrimonio, arrivata solo lo scorso aprile, non è stata affatto eclatante anzi molto dolce e riservata nonostante due big come loro. “Non era stata niente di spettacolare” disse infatti la cantante latina. Una proposta molto semplice ma “la cosa più romantica che si possa immaginare”. Cosa nello specifico? “Sabato sera, mentre mi trovavo nel mio posto preferito nel mondo (la vasca da bagno piena di bolle), il mio amore si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo” spiegò in un’intervista JLo.

TMZ ha confermato che il matrimonio è avvenuto in segreto a Las Vegas ma la coppia ha preferito mantenere la privacy. Tuttavia, persone vicino alla coppia hanno confermato l’evento: “Si sono infatti sposati, ora sono marito e moglie”. La testata americana ha infatti sottolineato come i due siano riusciti ad ottenere 24 ore prima delle nozze una licenza matrimoniale dal Clark County, in Nevada. La licenza successivamente è stata ritirata sabato mattina e al suo interno sono stati c’erano i nomi completi di entrambi.

Una fiaba iniziata nel 2002

Era il 2002 quando i due iniziarono a frequentarsi per poi coronarla nel 2004 con un matrimonio. Tuttavia, al posto delle fedi arrivò una brusca rottura che li portò ad allontanarsi e a vivere le loro vite con altre persone. Ben Affleck, infatti, si è poi sposato con Jennifer Garner, con la quale ha trascorso 10 anni e avuto tre figli.

La Lopez, invece, ha avuto due gemelli dal cantante Marc Anthony ma la loro relazione si è conclusa nel 2011. In passato poi la diva ha avuto altri due matrimoni: con il cameriere cubano Ojani Noa (tra il 1997 e il 1998) e con il danzatore Cris Judd (tra il 2001 e il 2002).