Jennifer Lopez, rompe il silenzio dopo la fine del matrimonio con Ben Affleck: “Mi sento sola, spaesata, spaventata”

Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, coronato con il matrimonio, aveva fatto sognare i loro numerosissimi fan. A distanza di di due anni dalle nozze, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della separazione tra i due vip internazionali.

Dopo mesi di silenzio da quando è stata annunciata per la prima volta la fine della sua love story con l’attore, la Lopez ha rotto il silenzio. La popstar, infatti, ha deciso di raccontare cosa ha provato in questi mesi.

“Mi sento sola, spaesata, spaventata” – Si è molto discusso dei possibili motivi che hanno portato la coppia a mettere fine al loro matrimonio. Si è parlato di possibili divergenze caratteriali, ma anche di presunti tradimenti da parte dell’attore. Ad oggi, però, nessuno dei due diretti interessati è voluto scendere nei dettagli.

A romper il silenzio, però, è stata l’artista. Jennifer Lopez ha così raccontato al magazine Interview:

“Mi sono sempre detta che devo stare bene da sola. Pensavo di averlo imparato, ma non era così. E poi, quest’estate, ho dovuto dire a me stessa: ‘Devo andare via e stare da sola. Voglio dimostrare a me stessa di poterlo fare.’ Non ho rimpianti. Nemmeno per un secondo. Questo non significa che quello che è successo non mi abbia quasi distrutta per sempre. Ci è quasi riuscito. Ora? Non sto cercando nessuno. Se è dura? È fottutamente dura. Mi sento sola, spaesata, spaventata. Mi sento triste. Mi sento disperata.

Ti dici: ‘Queste cose non mi uccideranno,’ ti rendi conto che, in realtà, sono capace di gioia e felicità da sola. Essere in una relazione non mi definisce. Non posso cercare la felicità negli altri. Devo avere la felicità dentro di me”.