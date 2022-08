Jennifer Lopez, rubato un video con Ben Affleck: lo sfogo

Nelle scorse ore Jennifer Lopez ha deciso di utilizzare i social per denunciare quanto le è accaduto, a lei e a suo marito Ben Affleck. Alla cantante, stando a quanto raccontato, è stato rubato e divulgato un video con protagonista il marito.

“Rubato per soldi” – Il video incriminato è stato girato in Georgia, durante i festeggiamenti del matrimonio delle due star. Nel breve filmato si vede Jennifer cantare un’inedita canzone al marito:

“All night I can feel the passion in your eyes / I’m still in love with you / You know I can’t get enough” (“Per tutta la notte posso sentire la passione nei tuoi occhi / Sono ancora innamorata di te / Sai che non ne ho mai abbastanza”).

Si tratta di un momento che doveva rimanere intimo, ma che, purtroppo, nelle ultime ore è divenuto virale. Davanti all’accaduto, Jennifer Lopez ha utilizzato i social per sfogarsi e denunciare quanto avvenuto:

“Questo video è stato preso senza permesso. Punto. Chiunque sia stato, ha approfittato di un nostro momento privato. Non so da dove lo prendiate tutti, anche perché avevamo fatto firmare accordi di non divulgazione e abbiamo chiesto a tutti gli invitati di non condividere nulla del nostro matrimonio. Questa è stata la nostra scelta.Tutto ciò che pubblico del mio privato è sul sito OnTheJLo ed è materiale che amo condividere con i miei fan. Cosa che farò quando sarò pronta. Questo è stato rubato senza il nostro consenso e venduto per denaro”.