Jennifer Lopez, sparita da Instagram: foto con Ben Affleck cancellate. Cosa sta succedendo?

Un episodio molto strano è accaduto nelle ultime ore al profilo Instagram di Jennifer Lopez. La diva latino americana sarebbe vittima di un attacco hacker o di una grave crisi matrimoniale con Ben Affleck. Cosa starà accadendo? Vediamolo insieme.

Sparite le foto di JLo

Su Instagram, il profilo di JLo è diventato totalmente assente: immagine del profilo nera, foto sparite e nessun contenuto pubblicato di recente. In molti hanno ipotizzato un eventuale attacco hacker ma sono tanti coloro che credono che dietro ci sia la crisi matrimoniale con Ben Affleck. Oltre ad Instagram sono stati cancellati gli account Tik Tok e Twitter di Jennifer Lopez, molto seguiti dai fan.

La crisi con Ben Affleck

Il periodo idilliaco tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembrerebbe essere ufficialmente finito stando a quanto riportato dai magazine americani. I due hanno celebrato il matrimonio quest’estate, dopo vent’anni dal primo incontro. Una storia che ha fatto appassionare i fan della coppia che speravano in un ritorno di fiamma.

Sui magazine americani non si parla di altro, tra JLo e l’attore sembrerebbe esserci in atto una vera e propria crisi coniugale. Nell’ultimo periodo i litigi nella coppia si sarebbero intensificati, tanto da portare Ben a lasciare la casa nella quale viveva con la moglie. Litigi su litigi, incomprensioni e stress, tra i due le cose non vanno affatto bene.

Questo momento ha portato la coppia a vivere distante, in due case di proprietà diverse a Los Angeles. Tra i motivi di questi scontri anche tante promesse mancate: Ben Affleck avrebbe promesso alla moglie di smettere di fumare, o almeno impegnarsi per raggiungere l’obiettivo. Potrebbero essere questi i motivi che hanno portato Jennifer ad oscurare il suo profilo? Non ci resta che attendere le prossime ore. Potrebbe essere il lancio di un nuovo progetto? Non ci è dato sapere poiché il suo entourage non ha rilasciato note particolari sull’accaduto.