Jenny Urtis, le rivelazioni su Fabrizio Corona: “Voleva sposarmi”

A distanza di diverso tempo da quando ha parlato per la prima volta del suo rapporto con Fabrizio Corona, Jenny Urtis è tornato a parlare di lui. Ospite allo show Perse, condotto da Sabrina Bambi, l’ex volto del GF Vip ha rivelato retroscena inedita di quello che sarebbe accaduto tra lei e l’ex re dei paparazzi.

“Voleva sposarmi” – Tra i tanti temi trattati durante l’intervista con Sabrina Bambi, Jenny ha voluto parlare di alcuni suoi amori passati. Tra le relazioni di cui ha parlato, la chirurga estetica ha voluto raccontare del suo rapporto con uno degli uomini più chiacchierati del momento: Fabrizio Corona.

“Il legame con Fabrizio Corona? Certo, lo conosco da tantissimi anni. Ho confessato che stavo per sposarlo, ma non ho mentito. Lui in vacanza mi ha detto che voleva sposarmi, non me lo sono inventata“, ha così rivelato l’ex gieffina.

La donna, inoltre, ha rivelato che tra lei e Fabrizio ci sarebbe stata dell’intimità. Proprio riguardo a questo, Jenny ha svelato:

“Se con lui c’è stato qualcosa di fisico in quel senso? Con lui c’è stato qualcosa, sì, c’è stata dell’intimità, posso dirlo. E devo anche confessare che ero molto felice in quel senso. Non mi posso lamentare, la natura è stata buona con lui. Poi è anche tanto birichino. Però fa uso di aiutini a lui gli aiutini piacciono molto”.