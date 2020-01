Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge: storia d’amore definitivamente finita

La storia d’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, nata all’interno del reality l’Isola Dei Famosi, 14esima edizione, si è definitivamente conclusa. A dichiararlo è stata proprio la Sorge in una Instagram Story.

IL COMMENTO DI SOLEIL SORGE – Sembrava esserci stato un riavvicinamento tra i due, ma dopo qualche giorno di silenzio, ecco arrivata la notizia ufficiale. I due non stanno più insieme definitivamente. Un utente ha commentato una foto di Soleil dichiarando che Jeremias si troverebbe a Saint Moritz in compagnia di un’altra ragazza, ma lei ha replicato dicendo che siccome è single può fare ciò che vuole.

LE PAROLE DI SOLEIL SORGE DOPO LA ROTTURA – Ecco quanto ha dichiarato Soleil in una storia su Instagram: “nonostante io non ami parlare della mia vita privata né ne trovi assolutamente il senso o il bisogno, strappiamo il cerotto: sono single, felicemente, io e Jeremias ci siamo lasciati da un po’. Come in ogni storia a cui si tiene, si prova fino alla fine, ma ci sono situazioni malsane, rapporti destinati a finire, e così è stato! Nonostante non sia stato un periodo felice, non solo per questo, più perché ho perso un’amica, ora sono davvero felice.”