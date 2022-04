Jeremias Rodriguez, indiscrezione Oggi: fiori d’arancio e bebè dopo l’esperienza all’Isola?

Jeremias Rodriguez, impegnato tra una pesca e un litigio con Nicolas Vaporidis, potrebbe avere altri pensieri per la testa. Il fratello di Belen, infatti, potrebbe essere pronto per il matrimonio e figli una volta terminata l’esperienza in Hoduras. Vediamo i dettagli di questa notizia.

Fiori d’arancio e bebè? Le ultime indiscrezioni

Le ultime indiscrezioni apparse sul giornale Oggi fanno riferimento in modo abbastanza evidente ad un ipotetico matrimonio e e futura gravidanza di un personaggio del mondo dello spettacolo. Già il titolo parla da solo: “Presto, nozze e bebè”, ma di chi stiamo parlando e perché proprio di Jeremias?

Il diretto interessato della notizia bomba “è giovane, bello ed è il fratello di una nota showgirl. Al termine del suo attuale impegno professionale ha progetti importanti con la sua dolce metà, fiori d’arancio e un bebè”. O almeno, questo è quello che si legge sulle pagine di Oggi.

Stando a queste ultime indiscrezioni, il giovane potrebbe essere proprio Jeremias Rodriguez, fratello della nota Belen e ora impegnato all’Isola dei Famosi. A quanto pare, una volta conclusa l’esperienza in Honduras, il ragazzo sarebbe pronto a svoltare la sua vita con matrimonio e figli.

La cosa effettivamente non sorprende poiché Jeremias ha conosciuto l’attuale compagna, Deborah Togni, alla fine del primo lockdown. Non è la prima volta che si dichiara innamorato aggiungendo di avere al suo fianco la donna della sua vita. Di lei non si sa molto: non appartiene al mondo dello spettacolo e fa l’assistente di volo.