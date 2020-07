Jeremias Rodriguez, prima foto di coppia con Deborah Togni

Nonostante i segni negativi che una relazione passata può lasciare, l’amore torna sempre. È questo il caso per Jeremias Rodriguez, il quale è riuscito a voltare pagina con la sua ex, Soleil Sorge, ed è ora nuovamente impegnato, stavolta con Deborah Togni. Ma chi è quest’ultima?

LO SCATTO CHE UFFICIALIZZA LA RELAZIONE – Come spesso succede i due si sono conosciuti tramite amici in comune ed è stato subito un colpo di fulmine. Di Deborah Togni non si sa molto, se non che è un’affascinante assistente di volo. Lavora e vive a Milano e ha studiato presso l’Istituto tecnico Gadda Rosselli, a Gallarante.

Nonostante molte riviste di cronaca rosa avevano fiutato il forte legame che stava nascendo tra i due, l’ufficializzazione della coppia arriva con una foto pubblicata sui profilo Instagram di lui. La didascalia cita «Quanto è bello dire grazie?». Nello scatto entrambi si abbracciano dolcemente e con passione. Il tutto su quello che sembra essere la loro barca.

Il loro amore nascente è stato approvato dalle tonnellate di like in sole poche ore. Tra questi figura anche quello di Belen Rodriguez sorella maggiore, insieme a Cecilia Rodriguez, del giovane uomo. Un like significativo nel caso della modella-conduttrice televisiva. Un modo per congratularsi e far capire al fratellino che è d’accordo con la sua scelta.

LA RELAZIONE CON SOLEIL SORGE – Un nuovo e fresco inizio per Jeremias Rodriguez. Una necessità sicuramente dopo i vari tira e molla con l’ex compagna Soleil Sorge, modella e showgirl. Entrambi si erano conosciuti durante una delle numerose edizioni de “L’Isola dei famosi”. Ma purtroppo, a posteriori, la loro relazione non sembra avesse un futuro.

