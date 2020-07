Jeremias Rodriguez, spuntano foto con Deborah: nuova fiamma?

Rispetto alle due sorelle, Cecilia e Belen, Jeremias Rodriguez ha sempre mantenuto un certo riservo per la sua vita privata. Dopo la sua storia con Soleil Stasi, non si è saputo più nulla della vita sentimentale di Jeremias o, almeno, fino alle sue ultime IG Stories

FOTO MISTERIOSE – Il ragazzo ha recentemente postato alcune Instagram Stories che non sono sfuggite all’occhio attento dei social. A far mettere sull’attenti i fan dell’ex gieffino, è stata una foto che Jeremias ha condiviso poche ore fa.

Nell’immagine incriminata il ragazzo non è solo, ma in dolce compagnia. Al fianco del Rodriguez, infatti, è presente una bella ragazza di nome Deborah. Nelle altre storie i protagonisti degli scatti sono sempre i due ragazzi, ma questa volta le foto provengono dalle IG Stories della misteriosa ragazza. Che si tratti della nuova fiamma di Jeremias? Non si sa nulla riguardo queste immagini e i diretti interessati non si sono espressi al riguardo.

ATTRITI CON STEFANO? – E se ancora non si è pronunciato riguardo la questione ‘Deborah’, l’ex gieffino ha detto la sua sulla questione Stefano De Martino e dei presunti attriti tra i due. Infatti, c’era chi vedeva i due ragazzi in contrasto dopo la fine della storia tra il ballerino e Belen.

Jeremias ha categoricamente smentito possibili attriti con l’ex cognato. Il gossip, però, punta la sua attenzione sulla misteriosa ragazza. Che sia una semplice amica oppure il ragazzo ha finalmente deciso di voltare pagina? Non resta altro che aspettare ulteriori aggiornamenti.