Jesper Lindström è oggetto di desiderio da parte della Juventus

Il giocatore dell’Eintracht Francoforte sarebbe interessato a unirsi alla squadra di Massimiliano Allegri. Un’operazione che avrebbe un valore di circa 30 milioni di euro

La Juventus è alla ricerca di qualsiasi opportunità sul mercato con la ferma intenzione di rafforzare le prestazioni del proprio progetto. A tal proposito, il tecnico Massimiliano Allegri è consapevole della necessità di ottenere questo importante salto di qualità in Serie A e nel Vecchio Continente.

Secondo TuttoMercatoWeb, gli italiani sono ancora in corsa per Jesper Lindström (23). Il centrocampista d’attacco sarebbe felicissimo di approdare in bianconero. Con l’Eintracht Francoforte ha dimostrato un ottimo livello.

Un investimento vicino ai 30 milioni di euro

Il danese ha già detto “sì, lo voglio” alla possibilità di vestire la maglia della Juve. Il trasferimento comporterebbe un esborso di 30 milioni di euro per certificare l’arrivo di Lindström a Torino. Inoltre, il giocatore potrà essere svincolato nel 2026.

Monitorato dal Milan e dal Newcastle United, sembra che l’uomo dell’Eintracht desideri trasferirsi alla Vecchia Signora. Una cosa sembra ovvia: sarebbe perfetto per lo schema di Allegri nella squadra piemontese. Non resta che aspettare per vedere se Lindström si unirà alla Juventus. Intanto, la Juventus deve smaltire alcune cessioni come confermato da Giuntoli: “McKennie non è fuori del progetto, invece stiamo trattando con diversi club per Zakaria, Arthur e Bonucci, anche se le opzioni che abbiamo prospettato a Leonardo per ora non hanno trovato il suo gradimento. Rinforzi in difesa? Dobbiamo prima sfoltire, la rosa va razionalizzata”. Arthur è andato, ora restano gli altri due da cedere.