Jessica Alves, l’ex Ken umano: dalla transizione al desiderio di maternità

Il suo nome nativo è Rodrigo Alves. Stiamo parlando del modello brasiliano-britannico noto per essersi trasformato nel ken umano. Egli ha preso un’importante decisione nella sua vita. Ha scelto di subire un processo di transizione per diventare donna e ha espresso ora il suo desiderio di diventare madre.

JESSICA ALVES: LA SUA TRANSIZIONE – Il processo di transizione di quella che ora viene chiamata Jessica Alves è quasi giunto al termine. A detta sua mancherebbero pochi piccoli interventi e ha poi giurato di smetterla definitivamente con la chirurgia estetica.

Ora il suo aspetto più che il Ken umano ricorda quello di una Barbie. La ragazza adesso ha espresso il desiderio di diventare madre. Ha infatti dichiarato:

“Sin da quando avevo 3, 4, 5 anni giocavo con le bambole e il mio lato femminile è sempre stato molto presente. Circa tre anni fa, a New York, ho partecipato a un photoshooting per promuovere la fluidità di genere. Il mio nickname era Jessica. A casa ho conservato le parrucche, i tacchi e la lingerie e ho iniziato a vestirmi di nascosto.”

Ha poi svelato i suoi progetti per il futuro dichiarando: ”Cosa desidero per il mio futuro? Vorrei tanto essere una madre e avere un figlio. Mi immagino tra tre anni in una bella casa nel sud della Spagna, con un giardino, a occuparmi delle piante e mentre mi prendo cura di questo piccolo e sto con qualcuno che mi ama per quello che sono e che ama nostro figlio”.