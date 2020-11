Jessica Mazzoli svela: ”Mandavo foto del mio seno a Morgan per soldi”

La cantante Jessica Mazzoli è stremata e molto arrabbiata per le richieste fatte dall’ex compagno, Morgan, conosciuto durante la partecipazione a X Factor del 2011. La donna è stata legata al cantante per almeno 2 anni.

I due sono diventati genitori della piccola Lara, che oggi ha quasi 8 anni. ”Mandavo le foto del mio seno a Morgan per soldi”, ha confessato la 29enne al settimanale Nuovo. Adesso, però, sembra voler dire basta.

LA CONFESSIONE DI JESSICA MAZZOLI SUL CANTANTE MORGAN – Qualche settimana fa, insieme al suo attuale fidanzato, Diablo Bay, Jessica Mazzoli, aveva parlato di strane richieste arrivatele da Marco Castoldi, ovvero in arte Morgan. L’uomo è stato accusato tramite i social, nelle Ig Stories della ragazza.

“Il mio ex mi chiede in continuazione foto del mio seno, altrimenti non mi manda i soldi per il mantenimento di nostra figlia Lara. Ha superato ogni limite”, ha rivelato la giovane donna al giornale. Dopo un periodo di tregua, infatti, i problemi col suo ex marito sembrano essere ritornati e questa volta sono dovuti ai soldi per il mantenimento della bambina.

Il celebre cantante 47enne, inoltre, continua ad essere un padre assente. In passato, però, pare che abbia insistito per vedere Jessica da sola. Per quanto riguarda le richieste delle foto del seno di lei, la ragazza ha aggiunto:

“Ho sempre rifiutato, ma stavolta ho ceduto. Purtroppo ho problemi economici. Gli ho inviato quelle foto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento”. La ragazza ha infine parlato di ”ricatto sottile”. Per questo Jessica avrebbe chiesto l’affidamento esclusivo della figlia per lasciarsi tutto alle spalle.