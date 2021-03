Jesús Dátolo tra i grandi flop dell’era De Laurentiis

Tra i grandi flop dell’era De Laurentiis vi è sicuramente Jesús Dátolo. L’argentino, presentato dal ds dell’epoca Pierpaolo Marino come un “grandissimo colpo di mercato”. è stato poco più di una meteora per gli azzurri.

Dátolo venne acquistato nel 2009 dal Boca Juniors nella sessione invernale di mercato. L’argentino dal canto suo si presentò dicendo di ispirarsi ad un grande della storia del Manchester United, ovvero il gallese Ryan Giggs. “Essere qui è un onore. La posizione in campo non è un problema, pronto a sacrificarmi anche in fase difensiva. Mi ispiro a Giggs, e batto anche i rigori.”

Marino invece spiegò come lo hanno seguito per molto tempo e che avrebbero voluto prenderlo già nella sessione estiva precedente ma non fu possibile per alcuni motivi. “Come ruolo, Datolo può giocare in qualsiasi ruolo della fascia sinistra. Potrà fare il ‘volante’ mancino”.

Il giovane fu presentato poi da ADL durante una partita in casa con l’Udinese. Arrivato quindi come un grande acquisto, si rivelò in realtà uno dei più grandi flop dell’intera gestione De Laurentiis.

L’episodio che i tifosi ricordano però con piacere è il gol alla Juventus a Torino. Dátolo fu infatti l’autore del 2-2. La partita finì 2-3 per gli azzurri, con Hamsik che segnò il primo e il terzo gol.