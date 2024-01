Jhon Duran tra le mire di Inter e Milan, ma occhio ad una concorrente della Premier

Nella stagione attuale, il giovane centravanti colombiano Jhon Duran sta affrontando una fase di relativa difficoltà all’Aston Villa sotto la guida di Unai Emery. Trasferitosi ad Aston solo 1 anno fa per 17 milioni di euro, con gli amarantoceleste ha collezionato soli 22 piazzamenti in campo, Duran ha contribuito con 4 gol e 1 assist, risultati che non rispecchiano appieno il suo potenziale e la sua abilità calcistica.

La sua mancata consacrazione nella rosa dell’Aston Villa ha attirato l’attenzione di due colossi italiani, Inter e Milan, pronti a sfidarsi sul mercato in una vera e propria derby per assicurarsi le prestazioni del promettente attaccante classe 2003. A spaventare ovviamente è il prezzo. Il cartellino infatti è di 17 milioni di euro, cifra che ad oggi entrambel le squadre non sarebbero disposte a spendere. Riteniamo molto complicato che ci sarà un trasferimento nel mese di gennaio.

I rossoneri sono andati con più decisione a cercare di ingaggiare il colombiano in quello che molto probabilmente sarebbe un prestito per la seconda metà della stagione. Anche l’Inter resta agganciata al calciatore, che come evidenziato da ‘Football Insider’ ha anche avuto uno scontro con l’allenatore Unai Emery.

Nonostante l’interesse di Inter e Milan, secondo quanto appare pubblicato su Metro , il Chelsea è intenzionato a fare richiesta all’Aston Villa e inserirsi nella corsa per Jhon Duran. La squadra londinese, nota per il suo approccio aggressivo sul mercato, potrebbe presentare un’offerta che metterà a dura prova la resistenza delle squadre italiane. La presenza di Duran in una squadra di alto livello come il Chelsea potrebbe offrire al giovane colombiano l’opportunità di sviluppare ulteriormente il suo talento e competere al massimo livello in Europa.

Il centravanti colombiano ha rilasciato alcune dichiarazione proprio in merito al mercato e al possibile trasferimento ai microfoni di WinSports TV: “Il Chelsea una squadra pazzesca, tutti vogliono giocare lì. Sarebbe un piacere e un onore giocare per loro. Lo stesso vale per il Milan, lì sono passate tante stelle: è un club competitivo e importante nel mondo”.